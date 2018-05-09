Срочная новость

Срочная новость

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Виндзорский замок: теперь и в миниатюре

Миниатюрный королевский Виндзорский замок, все те, кто бывает там в гостях у британского монарха, когда она проводит там свое время.

На возведение пошло почти 60 тысяч "кирпичиков" Lego, располагается он в Legoland Виндзор, расположенной в трех километрах от настоящего замка.

Чтобы изготовить копию, ушло почти 800 рабочих часов, над сооружением трудились 11 человек.

Соорудили миниатюрный замок в преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, вся королевская семья приветствует будущих новобрачных.

Для полного комплекта не хватает новорожденного принца, сына Уильяма и Кейт, только что появившегося на свет, но он - слишком маленький еще, чтобы принимать участие в подобных торжествах, полагают авторы.

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