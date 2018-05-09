Колонны, крылья, "георгиевские ленточки"

Колонны, танки, крылья, "георгиевские ленточки". В Москве 9 мая прошел традиционный военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С центральной трибуны за передвижением 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов наблюдали ветераны в компании российского лидера Владимира Путина и высокопоставленных иностранных гостей - премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Сербии Александра Вучича. Как обычно, над Красной площадью раздавались знакомые мелодии военных лет: "День Победы", "Священная война". После торжественной речи верховного главнокомандующего собравшиеся минутой молчания почтили память павших в ходе конфликта, унесшего жизни миллионов советских граждан.