Кран застрял, медвежонок пошёл

В швейцарском Поррантрюи застопорилось строительство: на противовесе 30-метрового башенного крана свили гнездо аисты. Самка уже успела отложить три яйца. Поэтому по швейцарскому закону кран теперь трогать и разбирать нельзя, пока семья не покинет гнездо.

А в берлинском зоопарке рождения уже дождались: четырёхмесячного очкового медвежонка впервые выпустили к публике. Для учёных это значит гораздо больше, чем новый аттракцион для посетителей: южноамериканских очковых медведей в природе осталось не очень много, и рождение детёныша в неволе — большая удача.