Нападение на журналистку в Черногории

В Черногории совершено нападение на журналистку газеты Vijesti daily. Оливера Лакич вела расследование коррупционных преступлений в этой балканской стране.

Во вторник вечером она была обстреляна неизвестными у входа в собственный дом в центре Подгорицы. Одна из пуль попала ей в ногу. Лакич госпитализирована, ее жизнь вне опасности, сообщает полиция.

"Как только к нам поступил сигнал, мы оцепили район инцидента. Мы заблокировали все выезды из города. Ведется расследование", - отмечает начальник управления полиции Веско Дамьянович.

Найти виновных потребовал премьер-министр Душко Маркович.

В то же время, расследования предыдущих нападений на Лакич так и не дали результатов. Шесть лет назад журналистку жестоко избили после того, как она опубликовала серию статей о контрабанде сигарет. Регулярно с 2011 года в ее адрес поступали угрозы.