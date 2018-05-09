В Кабуле вновь гремят взрывы. На этот раз своей целью террористы выбрали полицейские участки. По данным правоохранителей, есть жертвы. Стражи порядка оцепили районы инцидентов.
Новые взрывы в Кабуле
Новые взрывы в Кабуле
Первую бомбу привел в действие террорист-смертник в квартале Дашт-э-Барчи, где преимущественно проживают представители шиитской общины. Еще два взрыва прогремели на северо-западе города вблизи популярных торговых улиц.
Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.