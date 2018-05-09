Израиль в повышенной готовности

Израильские военные разрешили продолжать нормальную работу школ и ферм на Голанских высотах. Ранее в этом районе войска были приведены в повышенную готовность: на фоне решения Дональда Трампа разорвать «ядерную сделку» с Ираном и в ожидании ответных шагов Тегерана. Израиль призвал резервистов и начал развёртывание дополнительных позиций ПВО.

Амос Гилад, генерал-майор в отставке:

«Хорошая новость в том, что иранцам сейчас не нужна война, масштабная конфронтация — для этого не подходящий момент. Им нужно больше сил — второй фронт, ракеты, экономическая поддержка, им нужно накапливать мощь».

Как руководители, так и жители Израиля поддерживают решение Дональда Трампа, поскольку еврейское государство считает Иран одной из главных угроз для себя и требует предпринимать такие шаги, которые гарантировали бы прекращение ядерной программы Исламской республики:

«Я считаю, что соглашение с самого начала было неудачным, и хорошо что он из него вышел. Теперь важно заключить новую сделку, на новых условиях».

Обеспокоенность в Израиле вызывает не только сам Иран, но и движение «Хезболлах», которое пользуется самой широкой поддержкой Тегерана: ранее по итогам выборов в парламент граничащего с Израилем Ливана руководство «Хезболлах» объявило о своей победе.