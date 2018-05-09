Экс-министр энергетики США о разрыве сделки с Ираном

Американский физик-ядерщик Эрнест Мориз был министром энергетики США в администрации предыдущего президента страны Барака Обамы и сыграл важную роль в сложнейших многолетних переговорах по ядерной программе Ирана. Выход США из заключённой по итогам этих переговоров сделки он не одобряет:

"Международное сообщество получило уникальную возможность постоянного жёсткого контроля и проверок, чтобы быть уверенным в том, что Иран не возобновит работу над своей ядерной программой. А теперь, с этим шагом президента, мы этой возможности лишаемся и совершаем грубейшую стратегическую ошибку",- говорит Мориз, который сам лично несколько раз встречался с вице-президентом Ирана по вопросам атомной энергетики Али Акбаром Салехи.

Экс-министр напоминает, что Барак Обама уделял особое вниманию четырём направлениям развития современно общества - многосторонним альянсам (таким, как НАТО), финансовым институтам, созданным после Второй мировой войны , международной торговой системе и международным отношениям.

"Думаю, что результатом, к сожалению, станет ослабление позиций по всем четырём направлениям, как мы уже это видели на примере НАТО, после заявлений Трампа по поводу альянса. Он концентрируется на торговом дисбалансе, руководствуясь скорее меркантильными интересами, чем системой ценностей. Думаю, что в долгосрочной перспективе это не соответствует нашим интересам", - говорит Мориз. По его мнению, "президент также вбил глубокий клин в отношения между США и их союзниками в Европе", нарушив условия сделки и "не предложив заслуживающей доверия альтернативы".

Сделка, которую Барака Обама считал одним из важнейших достижений своего президентства, была подписана между Ираном и "шестёркой" международных посредников в июле 2015 года. В обмен на снятие санкций Тегеран согласился поставить под полный контроль свою ядерную программу, обеспечить доступ на свои объекты экспертов МАГАТЭ и не стремиться получать, разрабатывать и приобретать ядерное оружие.