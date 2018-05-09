Иранские депутаты сожгли флаг США

Иранские депутаты сожгли бумажный флаг США прямо в здании парламента после того, как стало известно о решении хозяина Белого дома выйти из ядерной сделки и ввести санкции самого высокого уровня против Тегерана. Под возгласы " Смерть Америке!" парламентарии спалили также символическую копию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в июле 2015 года Ираном, Великобританией, США, Россией, Францией, Германией и Китаем.

Власти Ирана отметили, что будут тем не менее продолжать взаимодействие с другими участниками сделки, не последовавшими примеру США, но не исключили возможность возобновления своей ядерной программы в любой момент:

"Исламская Республика заставит США прислушаться к голосу разума. Они должны знать, что в таких условиях у Ирана больше нет обязательств по ядерной программе", - заявил спикер иранского парламента Али Лариджани.

Вести из Вашингтона обсуждают в эти дни по всей стране. Большинство иранцев обвиняют американские власти в нежелании действительно решить проблему:

"Мы знаем США. Они никогда не выполняли своих обязательств! Эта сделка просто заставила США дать нам немного долларов, но теперь курс доллара взлетит . Эта сделка не только не улучшила наше положение, но ещё и ухудшила его".

"Переговоры с США с самого начала шли не так, потому что они и вести-то их толком не хотели. А хотят они стать хозяевами мира и править им. Им нужны войны, иначе они обанкротятся, если им будет некуда больше продавать оружие".

"С момента заключения сделки ничего не изменилось, поэтому нас не очень всё это беспокоит. Я бы лично не хотел, чтобы ракетная программа и обороноспособность моей страны становились предметом обсуждения. Потому что разработка самых новейших технологий в этой области - наше неотъемлемое право".

"Эта новость очень меня обеспокоила и взволновала. Я всё думаю о будущем. Что теперь будет?

"Серьёзной ошибкой" назвал выход из сделки с Ираном бывший президент США Барак Обама. Глубокое разочарование выразили Россия и Китай, подтвердив свою приверженность соглашению. 14 мая министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии проведут встречу с представителями Ирана.