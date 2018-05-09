Новый экономический кризис?

Решение Вашингтона о выходе из "ядерной сделки" по Ирану может негативно сказаться на экономике исламской республики. По мнению экспертов, Тегеран вновь оказался на грани глубокого кризиса.

В 2016 году, после заключения "Совместного всеобъемлющего плана действий" и снятия ряда международных санкций, в национальной экономике наметилось восстановление. ВВП Ирана тогда увеличился на 12,5%. Но уже год спустя эти показатели упали до отметки в 3,5%. Основой роста стало увеличение производства и экспорта нефти и природного газа.

Но уже на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о расторжении "ядерного соглашения", курс риала к доллару резко упал. В целом, за последние шесть месяцев иранская валюта на свободных торгах потеряла почти половину своей стоимости.

Последние два года в стране ускоряются и темпы инфляции. В 2017 году ее уровень достиг 10,5%. В результате, растет и недовольство среди населения. На фоне безработицы и высоких цен в конце декабря по стране прокатились массовые антиправительственные манифестации.

Сырьевой рынок отреагировал на решение Вашингтона ростом нефтяных котировок до уровня ноября 2014 года. Трамп дал импортерам иранской нефти полгода, чтобы свернуть данную деятельность.

Третий по величине производитель нефти в ОПЕК, Тегеран был освобожден от снижения производства сырья, но был обязан не превышать добычу в 3,8 млн баррелей в сутки. Основные покупатели иранского "черного золота" - страны Азии, Турция и Европа.