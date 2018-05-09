Лидеры трёх западноевропейских стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана заявляют о намерении добиваться выполнения этого соглашения даже после того, как из него вышли Соединённые Штаты Америки.
Судьба ядерной сделки с Ираном
Судьба ядерной сделки с Ираном
Сожаление по поводу решения президента Дональда Трампа выразила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: "Мы остаёмся приверженными обязательствам соглашения и сделаем все возможное для того, чтобы Иран продолжил выполнять взятые обязательства".
Такую же позицию, выступая в парламенте, высказала британский премьер-министр Тереза Мэй: "Нужно сохранить соглашение с Ираном. Такого же взгляда придерживаются канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон".
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Ирана Хасан Рухани договорились продолжать работу для дальнейшего соблюдения ядерного соглашения.
Но высший руководитель Ирана Али Хаменеи сомневается в способности западноевропейцев противостоять Вашингтону: "Многие считают, что мы можем сохранить соглашение с этими тремя европейскими странами – Великобританией, Францией и Германией. Но я не доверяю этим странам".
По мнению наблюдателей, судьба соглашения зависит от готовности других стран поддерживать отношения с Ираном, несмотря на американские санкции.