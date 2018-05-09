Со скеписом к "заботливой "Европе

День Европы отмечается 9 мая под лозунгом «Всё для граждан!», хотя они со всё большим скепсисом относятся к союзу своих стран.

Ещё велика очередь кандидатов на вступление в ЕС, она стоит с Юго-востока, а на Западе Великобритания - уже отрезанный ломоть.

Партии евроскептиков представлены в 25 из 28 национальных парламентов. В Италии, Венгрии и Польше болеее половины депутатов признают свои антиевропейские взгляды.

Профессор Свободного университета Брюсселя считает, что их избиратели не хотят дальнейшей европейской и мировой интеграции.

«Это социальные группы, которые пострадали от глобализации, - сказал Жан-Мишель Де Вале. - Им комфортнее в своих странах и общинах, чем в Евросоюзе».

В Италии евроскептицизм усилился после экономического кризиса, когда некая центральная власть требовала сокращать социальные расходы и затягивать пояса людей.

В Венгрии и Польше недовольны тем, что более высокие инстанции навязывают им квоты на прием и расселение беженцев. Многие местные жители считают чуждой религию и культуру этих иностранцев.

«ЕС несёт за всё это огромную ответственность, - продолжал брюссельский аналитик. - Он сосредоточился на финансово-экономической политике в ущерб социальной Европы. ЕС твердит о заботливой Европе, но не создаёт её».