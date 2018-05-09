О Дне Европы со скепсисом, эволюция выборов

День Европы отмечается 9 мая под лозунгом «Всё для граждан!», хотя они со всё большим скепсисом относятся к союзу своих стран. Брюссельский политолог сказал, что «ЕС твердит о заботливой Европе, но не создаёт её».

В Доме Европейской истории напоминают, что 9 мая 1950 года была опубликована Декларация Шумана, положившая начало Европейскому объединению угля и стали, а впоследствии Евросоюзу. А в мае 2019 года пройдут выборы в Европарламент, на которых традиционные партии попытаются вернуть утраченные позиции.