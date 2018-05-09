Эволюция Европейских выборов

В Доме Европейской истории в Брюсселе напоминают, что 9 мая 1950 года была опубликована Декларация Робера Шумана, положившая начало Европейскому объединению угля и стали, а впоследствии Евросоюзу. А в мае 2019 года пройдут выборы в Европарламент.

«Мы должны голосовать, это наше право как граждан, но также и обязанность, - говорит посетительница. - Тот, кто не пойдёт на выборы, покажет, что не разделяет общие ценности, а значит, и не сможет жаловаться на политику. Для меня самые важные аспекты этой политики - образование и миграция».

« Вначале европейский проект был хорошим, но он затянулся, - говорит другой посетитель. - В Европе стало слишком много наций. Но голосовать важно, чтобы ставить Европе реальную цель и укреплять солидарность».

Европейские выборы в первый раз прошли в 1979 году, и с тех пор явка на них постоянно снижалась. В 2014 году она в среднем составила 42.6 проц. Наибольшую пассивность проявили избиратели Словакии, Чешской республики и Словении.

В парламенте увеличили тогда свое представительство евроскептики, националисты, крайне-правые и крайне-левые силы. Они потеснили деятелей от традиционных партий, которые оказались менее энергичными и убедительными, чем прежде.

«В конце концов, граждане ставят печать одобрения не на властных учреждениях, а на отдельных кандидатах и их партиях, - говорит наблюдатель за выборами из организации VoteWatch Europe Дору Франтеску. - Многие страны стали отправлять своих главных политиков повышать квалификацию в Брюссель, и теперь это видно».

В следущем составе Европарламента не будет депутатов из Великобритании, которая покидает ЕС.