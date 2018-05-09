Спасёт ли ЕС сделку с Ираном?

Евросоюз пытается спасти Всеобъемлющее соглашение по иранской ядерной программе. О выходе из него Соединенных Штатов объявил накануне президент Трамп. Германия, Франция и Великобритания подтвердили намерение выполнять сделку.

«ЕС и эта "тройка" посредников ООН сделали всё, что могли, - считает сотрудник фонда «Карнеги-Европа» Корнелиус Адебар. - Но решение президента США основано на его анализе и прочных убеждениях, которые европейцы тщетно пытались изменить».

Верховный представитель ЕС по внешней политике заявила, что Союз будет решительно защищать свои экономические интересы в Иране. А помощник американского президента призвал европейские фирмы прекратить там работу в ближайшие месяцы.

«Вопрос в том, насколько агрессивно США будут осуществлять санкции против Ирана, - продолжал Корнелиус Адебар. - Потребуется несколько недель и месяцев на восстановление прежней санкционной архитектуры. Это даёт европейцам время и возможность установить взаимодействие с американцами и сохранить некоторое европейское участие в сделке».

ЕС призывает граждан Ирана поддерживать выполнение условия ядерного соглашения. Но вашингтонская администрация уже выступает за смену руководства в Тегеране.

“Внутреннее давление в Иране будет расти. Президент Рухани слишком привязал себя к ядерному соглашению, он использовал его в кампании по своему переизбранию, - отметил сотрудник фонда «Карнеги-Европа». - Поэтому если сделка сойдёт на нет или будет разорвана, это подорвёт позиции Рухани. Его консервативные противники будут говорить, мол, мы никогда не доверяли американцам. Видите, мы оказались правы».