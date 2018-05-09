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экономика

Евросоюз защитит иранские контракты

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Евросоюз защитит иранские контракты

Евросоюз защитит иранские контракты
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Reuters
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В Евросоюзе не скрывают, что сохранение «ядерной сделки» означает в первую очередь сохранение крупных контрактов, подписанных с Исламской республикой за минувшие годы. Европейские столицы решительно настроены на защиту экономических связей.

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы европейские компании понесли как можно меньший ущерб».

Бенжамен Гриво, представитель правительства Франции:

«Внесу ясность: Европейский Союз готов обжаловать в ВТО любые односторонние меры, которые наносят ущерб интересам европейских компаний и будем отвечать соответственно — конечно, в рамках правил этой международной организации».

После отмены санкций Иран заключил огромное число контрактов с европейскими компаниями, причём соглашения были в принципе взаимовыгодны: западные бизнес мены выходили на новый для них огромный рынок, и Иран стремительно компенсировал десятилетия изоляции.

В первую очередь речь идёт об освоении иранских нефтегазовых месторождений и о поставках техники — автомобилей и самолётов. В то же время европейские банки особого интереса к деятельности в Иране не проявили.