В Евросоюзе не скрывают, что сохранение «ядерной сделки» означает в первую очередь сохранение крупных контрактов, подписанных с Исламской республикой за минувшие годы. Европейские столицы решительно настроены на защиту экономических связей.
Евросоюз защитит иранские контракты
Евросоюз защитит иранские контракты
Олаф Шольц, министр финансов Германии:
«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы европейские компании понесли как можно меньший ущерб».
Бенжамен Гриво, представитель правительства Франции:
«Внесу ясность: Европейский Союз готов обжаловать в ВТО любые односторонние меры, которые наносят ущерб интересам европейских компаний и будем отвечать соответственно — конечно, в рамках правил этой международной организации».
После отмены санкций Иран заключил огромное число контрактов с европейскими компаниями, причём соглашения были в принципе взаимовыгодны: западные бизнес мены выходили на новый для них огромный рынок, и Иран стремительно компенсировал десятилетия изоляции.
В первую очередь речь идёт об освоении иранских нефтегазовых месторождений и о поставках техники — автомобилей и самолётов. В то же время европейские банки особого интереса к деятельности в Иране не проявили.