Суровый вулкан Килауэа

Вулкан Килауэа на Гавайях сохраняет активность. Помимо лавы серьезную опасность также представляют ядовитые испарения, выходящие из многочисленных вулканических трещин. Ранее на этой неделе были зафиксированы выбросы пепла этим вулканом. Геологическая служба США сообщила и о землетрясении магнитудой 6,9 на острове Гавайи. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 км. В районах, прилегающих к вулкану, были эвакуированы более 1,7 тыс. человек. Из-за извержения вулкана разрушены более 30 строений.