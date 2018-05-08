Причиной гибели пешехода в ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber стал сбой в программе. Результаты предварительного расследования показали, что сенсоры заметили, но решили "проигнорировать" женщину на пути. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на источники в компании.
Uber: ошибка в системе распознавания
Uber: ошибка в системе распознавания
Сообщается, что разработчики автопилота установили высокий порог распознавания опасных объектов на дороге, чтобы машина не останавливалась каждый раз, когда ей на встречу вылетали осенние листья или, например, полиэтиленовые пакеты. Именно за такое "легкое" препятствие программа и приняла 49-летнюю велосипедистку из Аризоны в марте.