Трамп расторг сделку с Ираном и снова вводит санкции

«Сегодня я объявляю, что США отказываются от ядерной сделки с Тегераном. Через несколько минут я подпишу президентский меморандум о возобновлении санкций в отношении иранского режима, причем мы намерены ввести самые жесткие экономические санкции. Соединенные Штаты также могут подвергнуть санкциям любые страны, которые помогают Ирану в создании ядерного оружия. Америка не будет заложницей ядерного шантажа. Мы не допустим, чтобы американским городам угрожали разрушениями; мы не допустим, чтобы режим, который призывает к гибели Америки, получил доступ к самому смертоносному оружию на Земле! »

Президент США добавил, что его администрация "готова и желает" заключить с Ираном новую договоренность по урегулированию ядерной проблемы. При этом Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран прекратил "поддерживать терроризм" на Ближнем Востоке, отказался от разработки межконтинентальных баллистических ракет и кибератак, не препятствовал свободе мореплавания в зоне Персидского залива и не угрожал Израилю.