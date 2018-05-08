Что скажет Трамп?

Судьба "ядерного соглашения" по Ирану решится уже до конца дня. Президент США Дональд Трамп объявит, выходит ли Вашингтон из "Совместного всеобъемлющего плана действий", который Тегеран и "шестерка" международных посредников подписали в 2015 году.

Европейские партнеры не оставляют попыток убедить американского лидера не совершать ошибку.

""Ядерное соглашение" далеко не совершенно, но все же у него есть целый ряд преимуществ.Во-первых, договор вводит существенные ограничения в развитие ядерной программы, которая изначально не носила мирный характер. Во-вторых, документ позволяет МАГАТЭ регулярно проверять ход выполнения Ираном сделки. В настоящий момент, соглашение соблюдается", - заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

В то же время, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран во лжи. По данным израильской разведки, все эти годы Иран не прекращал разработку атомного оружия. Хотя, в соответствии с "Совместным всеобъемлющим планом действий", именно это было главным условием для постепенного снятия с исламской республики многолетних европейских и американских санкций.