Иран: сделка отменяется?

Историческое соглашение - именно так называли сделку по иранской ядерной программе, которая была достигнута 14 июля в 2015 году.

Сложнейшие переговоры с Ираном шли более десяти лет. В результате они увенчались подписанием Совместного Всеобъемлющего плана действий, которое было подписано странами "шестерки" - Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией при посредничестве ЕС.

Тегеран должен был серьезно ограничить свою ядерную программу, отказаться от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония, а взамен международное сообщество приняло на себя обязательство в течение 10 лет снять с Ирана экономические санкции.

Стороны были довольны

Все стороны, подписавшие договор, считали сделку хорошей, о чем прямо заявил бывший в то госсекретарем США Джон Керри. Для Ирана это означало возвращение на мировой рынок нефти, а также массивный приток иностранных инвестиций в экономику.

А страны "шестерки" полагали, что вопрос иранской ядерной программы можно считать закрытым на много лет вперед и что гонки вооружений на Ближнем Востоке пока удалось избежать. Европейцы были весьма довольны соглашением, поскольку после серии дипломатических неудач в Сирии доказали способность ЕС играть ключевую роль в решении сложных международных вопросов.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что Всеобъемлющий план действий "открывает новую главу" в отношениях с Ираном. И призывала МАГАТЭ, а также все мировое сообщество поддержать вектор на нормализацию связей с Исламской Республикой.

Что конкретно подразумевала сделка с Ираном

Иран согласился вывезти из страны 98% имеющихся запасов ядерного топлива и оставить в своем распоряжении лишь слабообгащенный уран до отметки 3,67%.

Иран согласился опечатать 2/3 центрифуг на своих объектах, и значительно сократить исследовательскую деятельность в ядерных центрах Арака, Натанза и Фордо сроком на 10 лет.

В довершение ко всему Тегеран согласился на размещение миссии МАГАТЭ для мониторинга с тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер.

Трамп смешал карты

В течение трех лет сделка оставалась в силе. Однако ситуация изменилась после прихода к власти в США Дональда Трампа. Новый американский лидер подверг критике подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение с Ираном.

Трамп убежден, что оно "слишком мягкое" и требует новых гарантий, что Иран "никогда не сможет обладать ядерным оружием".

Справедливости ради стоит отметить, что критические голоса в США раздавались уже в 2015 году. Эксперты, и не только американские, утверждали, что после 10-летней заморозки ядерной активности Ирану не составит никакого труда выйти на прежние показатели.

США призывают одуматься

Однако остальные страны "шестерки", исходя из принципа "худой мир лучше доброй ссоры", призвали Трампа одуматься. Лидеры Франции и Германии даже направились в Вашингтон для переговоров в Белом доме. Однако эти усилия, похоже, так и не возымели успеха.

"Если США, как об этом говорил президент Дональд Трамп, выйдут из договоренности, то, конечно же, мы все, международное сообщество, потеряем один из важнейших инструментов, который способствует обеспечению нераспространения оружия массового поражения", - заявил в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров.

Реакция властей Исламской Республики оказалась предсказуемо жесткой. Президент Ирана Хассан Роухани предупредил, что последствия возобновления санкционного режима будут очень серьезными и что США горько пожалеют о выходе из ядерной сделки.