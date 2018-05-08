Протесты в Ливане

В Бейруте сотни человек вышли на акцию протеста против результатов прошедших в Ливане парламентских выборов. По мнению протестующих одному из двух независимых кандидатов Джамане Хаддад не достался депутатский мандат в результате фальсификаций. По словам кандидата, ее вместе с соратником попросили выйти из комнаты, где подводили итоги, обосновав это техническими сбоями в системе подсчета голосов. Хаддад уже заявила, что готовит официальную жалобу по поводу нарушений на выборах.

"Я хочу узнать, что произошло в период между вчерашним днем и сегодняшним. И почему сегодня наших делегатов и независимых наблюдателей выгнали из зала подсчетов голосов, объяснив это сбоем в системе в течение часа. Что происходило в этом зале и почему после этого итоги выборов изменились? Нам нужны ответы", - заявила Хаддад.

Вместе с не получившей депутатского мандата Хаддад на акцию протеста вышла и ее соратница, единственный независимый кандидат, прошедший в парламент, Паула Якубян:

"У нас два места в парламенте, а не одно. Я думаю, что они сделали так, чтобы голоса за Джуману не были посчитаны, в результате чего нам досталось только одно место, а они умыли руки. Посмотрите на этих людей! Что я могу сказать? Нарушения везде!"

В результате подсчета бюллетеней шиитское движение "Хезболлах" в коалиции с союзниками может получить большинство мандатов в парламенте.