Интрига в сделке с Ираном или нет?

Глава Международной кризисной группы и один из участников переговоров по сделке с Ираном при Обаме Роберт Молли считает, что рано или поздно США выйдут из соглашения:

"Трудно себе представить, что после всего, что он сказал и всех попыток его отговорить, Трамп не выйдет из этой сделки. Американский президент известен своей непредсказуемостью, поэтому от него можно ожидать все что угодно. Но в каком-то смысле жребий уже брошен, и независимо от того, выйдут ли США из сделки сейчас или сохранят интригу, те выгодные условия, которые Иран хотел получить от нее - фактически испарились. Поэтому трудно представить сохранение сделки в прежнем виде до тех пор, пока Европа не предпримет значительных шагов. Даже при условии, что Трамп заявит о трехмесячной отсрочке решения"

Соглашение о «Совместном всеобъемлющем плане действий» — так официально называется документ — Иран и еще шесть стран, в том числе Россия и США, подписали в 2015-м году.

Тогда это стало настоящим прорывом в дипломатии. За отказ от разработки ядерного оружия предполагалось снять с Тегерана европейские и американские санкции, которые действовали не одно десятилетие. Но теперь Трамп грозит разорвать договор в одностороннем порядке.

"Даже, если Трамп решит на этой неделе дать Европе дополнительные три месяца на размышления и предложение улучшенной сделки, то мы понимаем, что это невозможно сделать в одностороннем порядке. Поэтому это будут дополнительные три месяца неопределенности. Единственный вопрос сейчас состоит в том, выйдут ли США из сделки по Ирану сразу или будут делать это постепенно. В любом случае, главная задача для Европы будет убедить Иран в том, что у нее есть, что ему предложить, независимо от решения Трампа. Они должны заявить - мы постараемся дать вам максимальное количество экономических льгот, но одновременно будем строже контролировать другие аспекты вашей политики. Мне кажется, такой вид диалога с Ираном наиболее приемлем"

12 января 2018 года Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения, выработанные в ходе переговоров с европейскими странами.