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Сирия

Сирия: боевики сложили оружие

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Сирия: боевики сложили оружие

Сирия: боевики сложили оружие
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Покидающие южные кварталы Дамаска боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали около тысячи двухсот единиц стрелкового оружия. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

В Восточном Каламуне, по его данным, более 5 тысяч исламистов добровольно сложили оружие.

Также продолжается передача правительству страны оружия и военной техники боевиков в зоне деэскалации «Хомс», а в Восточной Гуте идут ремонтно-восстановительные работы, в том числе расчистка дорог и разбор завалов.

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