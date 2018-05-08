Экс-чиновника Китая осудили пожизненно

Первый суд средней ступени китайского мегаполиса Тяньцзинь приговорил экс-главу парткома города центрального подчинения Чунцин, бывшего члена Политбюро ЦК Компартии Китая Сунь Чжэнцая к пожизненному заключению за взяточничество. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении судебной инстанции.

Как следует из вердикта, обвиняемый незаконно присвоил себе более 170 млн юаней (порядка 27 миллионов долларов), в связи с чем должен понести строгое наказание с конфискацией всего его имущества.

Сунь Чжэнцай занимал пост главы парткома города Чунцин с ноября 2012 года. В июле 2017 года, накануне XIX съезда Компартии Китая, он был смещен с этой должности - Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала расследование в отношении него. Он подозревался в коррупции, хищении средств, злоупотреблении должностными полномочиями и других преступлениях. В сентябре 2017 года он был исключен из партии, а его дело передано в судебные органы.

Сунь Чжэнцай считался одним из самых перспективных политиков нового поколения в Китае. По мнению наблюдателей, в ходе XIX съезда он имел все шансы попасть в состав "политического Олимпа" Китая - Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, куда входят представители высшей партийно-государственной элиты из семи человек.

Бывший чиновник полностью признал вину и раскаялся в преступлениях.