Из обвинителя в обвиняемые

Новая публикация в "Нью-Йоркере" и новая громкий скандал. Ушел со своего поста генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман, известный юрист, которого считали восходящей звездой Демократической партии США.

Причиной ухода стала статья за подписью Ронэна Фэрроу и Джейн Майер, в которой четыре женщины, две из них позволили открыть свои имена, рассказали, что, разведясь с женой, и будучи в любовных отношениях с каждой из них, Эрик Шнейдерман наносил им побои, пытался душить, а когда одна из них пыталась себя защитить, Шнейдерман ей начал угрожать.

На профессиональном поприще Шнейдерман подал гражданский иск к братьям Вайнштейнам и их компании по обвинению, помимо сексуальных домогательств,еще и в дискриминации женщин на рабочем месте, а в общественной жизни Эрик Шнейдерман поддерживал активисток движения #metoo.

Сам бывший генеральный прокурор многое отрицает, но признает, что в его сексуальных практиках наличествовали "ролевые моменты".