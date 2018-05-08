Несколько сотен граждан Ливана, главным образом жителей Бейрута, собрались накануне у здания МВД страны, чтобы выразить недовольство махинациями, как они полагают, при подсчете голосов на прошедших в Ливане парламентских выборах.
Протесты в Ливане
Протесты в Ливане
По мнению протестующих, к примеру, автор книг Джумана Хаддад победила, но в результате нарушений в итоге мандат достался ее сопернику.
Независимые наблюдатели из числа гражданских активистов находились почти на всех избирательных участках.
В результате подсчета бюллетеней, представленных 15 региональными комиссиями, экстремистское шиитское движение "Хезболлах" в коалиции с союзниками может получить большинство мандатов - не менее 67 из имеющихся 128.
А вот либерально-суннитская "Аль-Мустакбаль", возглавляемая нынешним премьер-министром Ливана Саадом Харири, сдала свои позиции в парламенте, ее сторонники завоевали лишь 21 место.