По меньшей мере два человека погибли, полтора десятка были ранены в столкновении поездов на юге Германии.
Столновение поездов в Баварии: есть погибшие
Столновение поездов в Баварии: есть погибшие
Как сообщает Deutsche Bahn (Немецкое общество железнодорожного сообщения), пассажирский поезд на всей скорости врезался в товарный состав. .
Авария произошла в Баварии, недалеко от Мюнхена, электричка перевозила чуть больше двадцавти человек, на часах было примерно четверть десятого по местному времени.
По словам представителя полиции Михаэля Якоба, "инцидент произошел поблизости от города Айнаха, электричка, шедшая из Аугсбурга, врезалась по неизвестным причинам в товарный состав, который находился на стоянке".
Одна из возможных причин крушения: превышение скорости на этом отрезке пути машинистом пассажирского поезда. Машинист - один из двух погибших в этом столкновении.