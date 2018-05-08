В четвёртом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимали «Торонто Рэпторс» и одержали уверенную победу — 128:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21). Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Кливленда». Который стал первым полуфиналистом соревнований.
"Кливленд" вышел в полуфинал плей-офф
"Кливленд" вышел в полуфинал плей-офф
Главным героем встречи вновь оказался форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, набравший 29 очков. На счету центрового Кевина Лава — 23 очка.
В составе «Рэпторс» самым результативным игроком стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, записавший в свой актив 18 очков.
Соперником «Кливленд Кавальерс» по финалу Восточной конференции станет победитель пары «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс». Счёт в серии — 3-1 в пользу последних. Первый матч финала Восточной конференции состоится 18 мая.