Открывается кинофорум в Каннах

Кейт Бланшетт в этом году возглавляет жюри Каннского кинофорума.

Он открывается во вторник вечером. Помимо нее, в жюри есть еще две актрисы - Кристен Стюарт и Леа Сейду, несколько лет назад получившая тут приз за лучшее исполнение женской роли.

Среди новостей дня: запрет делать селфи на красной дорожке, что касается конкурсной программы, то идея отбора лент, по словам директора фестиваля Тьерри Фремо выглядела так: "Мы не выбирали фильмы, желая сегодня кому-то казаться интересными. Мы предположили, когда обсуждали представленные в прошлом году картины, что были слишком благонравными. На этот раз мы решили быть "безбашенными" и выбрать ленты яркие, с рискованным художественным языком. С новой эстетикой, именно таким было наше общее желание".

Помимо присутствующих на кинофоруме, будут и громко отсутствующие.

Это Нетфликс, чья ссора с Каннским кинофорумом достигла апогея. Фестиваль не согласен менять правила отбора лент, а Нетфликс не готов ждать премьеры собственной продукции на стримминг-сервисе три года.

Из блокбастеров Голливуда покажут очередной приквел из саги о Звездных войнах.

Главное же внимание - конкурсу, в который отобрали и ленту Кирилла Серебренникова, находящегося в России под домашним арестом.