От обеспокоенности до одобрения - мир о решении Трампа

"Международный режим нераспространения ядерного оружия поставлен на кон", - так отреагировал на решение Дональда Трампа президент Франции Эммануэль Макрон. В Твиттере он выразил "сожаление" от имени своей страны, а также Германии и Великобритании в связи с новостями из Белого дома.

"Ядерная сделка с Ираном - это кульминация двенадцати лет напряженных дипломатических усилий, - прокомментировала новость Верховный посланник ЕС по внешней политике Федерика Могерини. - Ее итоги принадлежат всему международному сообществу. Она работала и соответствовала поставленным целям, которые заключались в гарантировании того, что Иран не развивает ядерное оружие. Евросоюз полон решимости сохранить эту сделку, мы ожидаем от остальных членов международного сообщества обязательств придерживаться ее положений и гарантировать ее безусловное выполнение - ради нашей коллективной безопасности".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был международным соглашением, и США не должны были выходить из него в одностороннем порядке, отреагировал на решение президента США президент Исламской республики Хасан Роухани. Он напомнил, что сделка была одобрена МАГАТЭ и Советом Безопасности ООН.

"При необходимости мы можем начать промышленное обогащение урана без каких-либо ограничений. Но прежде, чем мы примем это решение, мы подождем несколько недель, чтобы провести переговоры с нашими друзьями и союзниками, а также с другими сторонами, подписавшими сделку », - заявил он в частности.

Наконец, Израиль полностью поддерживает "смелое решение" Дональда Трампа - с таким заявлением выступил во вторник премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Израиль считает, что президент Трамп сделал исторический шаг, и поэтому благодарит его за мужественное руководство, приверженность борьбе с террористическим режимом в Тегеране, его приверженность тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие - ни сегодня, не через 10 лет", - заявил он.

Москва "глубоко разочарована" решением президента США отказаться от выполнения обязательств по иранской ядерной сделке и восстановить американские санкции в отношении Ирана, говорится в заявлении МИД РФ.