Митинг против политики Орбана

У здания венгерского парламента в Будапаеште прошел многотысячный минитнг против политики премьер-министра Виктора Орбана и правящей партии ФИДЕС. В это время новоизбранный парламент страны собрался на первое заседание. Участники акции протеста, организованной общественым движением "Мы – большинство", призвали венгерскую оппозицию объединиться.

Говорят демонстранты:

"Мы решили снова сюда прийти, потому что нам не нравится система выборов, потому что эта система на самом деле не сбалансирована. Да нам не только правительство не нравится, оппозиция тоже!"

"Надеюсь, что постепепенно, может быть через год или два, мы сможем все построить с самого начала и продвинуться вперед, возможно, нам удастся прогнать это антидемократическое, отсталое правительство, которе хочет вытеснить нас из Европы".

По итогам парламентских выборов партия Орбана в коалиции с Христианско-демократической народной партией получила 133 места из 199 в Государственном собрании.