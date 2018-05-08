Швейцарская гвардия: на службе Ватикана

Швейцарская гвардия намерена провести реорганизацию и расширить свои ряды. Об этом сообщил ее командир Кристоф Граф. Но вот незадача - в настоящее время, как пишут итальянские СМИ, желающих попасть под "призыв" в Ватикан становится все меньше. Тяжелая работа, длинные смены и совсем небольшая по европейским меркам зарплата в 1500 евро удерживают молодежь от карьеры гвардейца. Швейцарцы , а по традиции именно граждан Швейцарии берут на службу в папскую армию, в родной стране могут зарабатывать несравнимо больше. Кроме того, простым гвардейцам не разрешается вступать в брак. И тем не менее в минувшее воскресенье 33 новобранца приняли присягу.