Никол Пашинян - родом из Иджевана

Лидер армянской оппозиции, ныне премьер Никол Пашинян, родился в небольшом городе Иджеван. Здесь проживают чуть более 20 тысяч человек. До столицы Еревана - порядка 140 километров.

Семья Пашиняна живет на окраине Иджевана в скромном, ухоженном доме. До выхода на пенсию отец нынешнего главы кабинета министров Вова Пашинян работал школьным учителем.

Глава семьи рассказывает, что Никол стал бороться еще будучи ребенком. И продолжает это делать. "Я никогда не вмешивался", - говорит отец, но добавляет, что всегда беспокоится за жизнь своего сына и одновременно гордится им.

Вова Пашинян, отец: "Не только я, но весь народ.... Он не только мой сын. Он сын своего народа. И за свой народ он готов отдать даже свою жизнь".

Армен и Артак поддерживают младшего брата и считают, что для решения проблем Армении он обладает необходимыми качествами.

Армен Пашинян, брат: "Честность, справедливость... Вот эти качества... Трудолюбие... Ну, и то, что он может донести до народа нужные слова и народ понимает его. Вот это - самые важные качества.

Для тех кто знает Пашиняна, он - правильный выбор. Для других - "темная лошадка."