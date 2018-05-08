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Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Китае

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Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Китае

Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Китае
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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином решительно выступил за денуклеаризацию Корейского полуострова. Для этого, по его словам, необходимо, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз безопасности в отношении Пхеньяна.

Встреча лидеров двух стран состоялась в китайском портовом городе Даляне. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил о значительном прогрессе в китайско-северокорейских отношениях. Он отметил, что Китай поддерживает решение КНДР сконцентрироваться на экономическом развитии.

Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений в свете подготовки встречи на высшем уровне между лидерами КНДР и США. На этом фоне администрация Белого дома продолжает обсуждать с китайской стороной торгово-экономические вопросы, а также ситуацию на Корейском полуострове.

Агентства • AFP, RWS, TASS, RIA

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