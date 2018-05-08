Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Китае

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином решительно выступил за денуклеаризацию Корейского полуострова. Для этого, по его словам, необходимо, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз безопасности в отношении Пхеньяна.