Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином решительно выступил за денуклеаризацию Корейского полуострова. Для этого, по его словам, необходимо, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз безопасности в отношении Пхеньяна.
Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Китае
Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Китае
Встреча лидеров двух стран состоялась в китайском портовом городе Даляне. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил о значительном прогрессе в китайско-северокорейских отношениях. Он отметил, что Китай поддерживает решение КНДР сконцентрироваться на экономическом развитии.
Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений в свете подготовки встречи на высшем уровне между лидерами КНДР и США. На этом фоне администрация Белого дома продолжает обсуждать с китайской стороной торгово-экономические вопросы, а также ситуацию на Корейском полуострове.