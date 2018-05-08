Байкеры из российского клуба "Ночные волки" добрались до Чехии на своем пути до Германии в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В Праге их встретили как единомышленники, так и критики. Одна из словесных перепалок закончилась дракой. Два человека были задержаны полицией.

За мотопробегом в европейских странах уже давно закрепилась довольно "скандальная" репутация: местные жители не в восторге от проезда известных своими националистическими взглядами и связями с российскими властями байкеров. В то же время, "Ночные волки" утверждают, что их цель - лишь воздать должное советским солдатам, погибшим в борьбе за освобождение Европы.