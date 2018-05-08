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Брюссельское бюро

Сокращение аграрных дотаций. Новая волна мигрантов

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Сокращение аграрных дотаций. Новая волна мигрантов

Сокращение аграрных дотаций. Новая волна мигрантов
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В новом обзоре “Вкратце из Брюсселя”:

В бюджете Евросоюза предложено урезать на 5 проц ассигнования на общую аграрную политику. Отчасти это связано с экономией средств после выхода из ЕС Великобритании. Президент Еврокомиссии обосновал сокращение дотаций перепрофилированием сельского хозяйства.

С наступлением лета Евросоюзу угрожает новый миграционный кризис. Если руководство с ним не справится, то в разных странах ЕС усилится поддержка популистским и экстремистским политическим силам. Из общего бюджета выделяются средства на укрепление границы.