В новом обзоре “Вкратце из Брюсселя”:
Сокращение аграрных дотаций. Новая волна мигрантов
Сокращение аграрных дотаций. Новая волна мигрантов
В бюджете Евросоюза предложено урезать на 5 проц ассигнования на общую аграрную политику. Отчасти это связано с экономией средств после выхода из ЕС Великобритании. Президент Еврокомиссии обосновал сокращение дотаций перепрофилированием сельского хозяйства.
С наступлением лета Евросоюзу угрожает новый миграционный кризис. Если руководство с ним не справится, то в разных странах ЕС усилится поддержка популистским и экстремистским политическим силам. Из общего бюджета выделяются средства на укрепление границы.