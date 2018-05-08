Пожар в автобусе

В центре Рима загорелся пассажирский автобус. Обошлось без жертв. Только одна женщина с легкими ожогами была доставлена в больницу. По данным полиции, причиной произошедшего стало короткое замыкание в электронной системе транспортного средства. В результате, автобус загорелся. Огонь распространился по салону всего за несколько минут. Как сообщают итальянские СМИ, водитель остановил автобус, как только увидел дым. Он высадил всех пассажиров и попытался самостоятельно справиться с огнем. Но это ему так и не удалось. На место происшествия были вызваны пожарные. Огонь полностью уничтожил салон автобуса. Здания, у которых произошла авария, почернели от дыма.