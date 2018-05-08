Скандально знаменитые звезды в образе ангелов и священнослужителей. В Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный бал Met Gala, организуемый Метрополитен-музеем.
Мода и эпатаж в Нью-Йорке
Мода и эпатаж в Нью-Йорке
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"Мода и религия - прекрасное сочетание"певица
Это своего рода дефиле мировых селебрити, соревнующихся в яркости и эпатажности своих нарядов. На этот раз для бала была выбрана несколько неожиданная тема - влияние на моду католицизма.
"Религия и духовность в немалой степени повлияли на мою карьеру", - заявила Мадонна. 59-летняя певица выбрала для своего появления мрачный, но полный драматичной торжественности наряд в готическом стиле от Жан-Поля Готье. "Мода и религия - прекрасное сочетание", - убеждена она.
Дженнифер Лопес предстала в образе крестоносца от моды в платье от французского дома Бальмен. А муза модельеров Дольче и Габбана актриса Сара Джессика Паркер поразила публику платьем со шлейфом, расшитым золотом и напоминающим орнат ватиканских кардиналов. Правда, вместо Священного Писания изящная дамская сумочка, украшенная стразами.