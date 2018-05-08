Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства России. После состоявшегося обсуждения за него проголосовало абсолютное большиство депутатов.
Медведев вновь возглавил правительство
Медведев вновь возглавил правительство
На пленарном заседании Президент Владимир Путин лично представил законодателям кандидатуру Медведева, а после голосования подписал указ о назначении.
Владимир Путин: "Демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и критике по существу — все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства, и большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву".
В своем выступлении Медведев рассказал о том, как видит задачи и направления работы кабинета министров и ответил на вопросы. 56 депутатов фракций КПРФ и "Справедливой России" проголосовали против.