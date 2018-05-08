Фонтан лавы в Леилани-Эстейтс

Житель накрытого лавой поселка на Гавайях запечатлел на камеру необычное зрелище. Вернувшись в родной дом в Леилани-Эстейтс, оказавшийся в зоне стихийного бедствия в результате извержения расположенного неподалеку вулкана, Кейт Брок увидел во дворе фонтан лавы и - поспешил за камерой. Мужчина выложил видео в соцсеть Facebook. "Шум был устрашающим - как-будто одновременно тормозили сразу несколько поездов. Земля сотрясалась, не уронить камеру было довольно сложно", - признается мужчина. Его дом оказался среди других 35, которые были разрушены стихией. Ранее он и еще 1,700 жителей Леилани-Эстейтс были эвакуированы и только теперь постепенно возвращаются за тем, что уцелело.