ЕС сократит сельскохозяйственные дотации

В бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы предложено урезать на 5 проц ассигнования на общую аграрную политику. Отчасти это связано с экономией средств после выхода из ЕС Великобритании.

Выступая в парламенте Валлонского региона Бельгии, Президент Еврокомиссии обосновал это укреплением самостоятельности и разукрупнением самого сельского хозяйства, а также его приспособлением к нуждам современной экономики.

«Прямые дотации будут сокращены на 3,8 проц, - сказал Жан-Клод Юнкер. - Это вовсе не кровавая расправа, это перепрофилирование общей аграрной политики. Мы ограничим поддержку крупным сельскохозяйственным предприятиям и перенаправим европейские кредиты мелким фермам".

Предложенное сокращение субсидий назвала неприемлимым и немыслимым Франция, которая извекает наибольшие в ЕС преимущества из общей аграрной политики. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер признал, что высвободившиеся деньги пойдут, в частности, на оборону и безопастность. 7-летний бюджет должен будет утверждён в Европарламенте и Евросовете. Брюссель рассчитывает достичь соглашения по нему бюджету до 9 мая 2019 года.