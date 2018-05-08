Герой или убийца: в Израиле спорят о поступке солдата

Военнослужащий был помещен в тюрьму за того, что весной 2016 года добил выстрелом из винтовки раненого палестинца.

Убитый араб незадолго до этого сам напал с ножом на израильских военнослужащих. Но на момент выстрела Азарии он был уже тяжело ранен и опасности не представлял.

На этой неделе Азария к радости семьи и друзей вышел на свободу причем досрочно. "После двух лет страданий сегодня мы снова вместе. Все это время мы жили в кошмаре, которого я не пожелаю никому, даже врагу", - заявил журналистам отец израильтянина.

Родственники бывшего солдата довольны решением властей. Однако их радость разделяют далеко не все.

"Он вернулся на свободу как герой. Все это лишь укрепляет израильтян в необходимости кровопролития. Это еще один аргумент в пользу радикальных партий, которые покрывают убийц", - говорит представитель объединения в защиту палестинских заключенных Каддура Фарес.

Инцидент, ставший причиной разделившего страну судебного разбирательства, произошел 24 марта 2016 года на территории Западного берега. Военный медик Азария вместе со своими сослуживцами по бригаде дежурил в районе Хеврона, когда двое вооруженных ножами палестинцев попытались напасть на израильских солдат.

Один нападавший был убит на месте, второй тяжело ранен и лежал на земле. Дальнейшие события были зафиксированы на видео одним из местных палестинцев, который передал эти кадры активистам правозащитной организации "Бецелем": подойдя к раненому, Азария практически в упор выстрелил в него из автоматической винтовки.

Израильский суд признал военнослужащего в убийстве, но счел, что оно было непредумышленным.