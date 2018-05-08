Франция отмечает 8 мая

Во Франции 8 мая вспоминают погибших во время Второй Мировой войны. По всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные победе над нацистской Германией. Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок к Могиле неизвестного солдата и поблагодарил собравшихся у Триумфальной арки "соратников Освобождения". Это бывшие участники воинских формирований и гражданских объединений движения Сопротивления, награжденные учрежденным Шарлем де Голлем орденом Освобождения. На сегодняшний день в живых остались только семь человек. На церемонии по традиции присутствовали потомки генерала, глава генштаба французской армии Франсуа Лекуантр, премьер-министр Эдуар Филипп, а также экс-президент Николя Саркози. Франсуа Олланд был также приглашен, но у Триумфальной арки так и не появился.