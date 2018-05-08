Евровидение: 1-й полуфинал

Впервые в истории Португалии здесь проходит европейский песенный конкурс "Евровидение". Вплоть до прошлого года, когда на конкурсе победил певец Сальвадор Собрал, Португалия постоянно оставалась в проигравших. Лучшим результатом на конкурсе "Евровидения" для Португалии стало 6-е место в норвежском Осло 21 год тому назад.

Но на этой неделе представители 43 стран участвуют в Лиссабоне в напряженной борьбе за право спеть в финале конкурса. По всей стране проходят репетиции и пресс-конференции, а для участников организованы многочисленные вечеринки и экскурсии.

С 2004 года Европейский вещательный союз ввёл правило отсева участников с помощью двух полуфинальных этапов, ответственность за организацию которых лежит на принимающей стране.

В ночь вторника, 22:00 часов по московскому времени, на Алтис-Арене на берегу реки Тахо из 19 исполнителей должны быть отобраны 10 для участия в финале в субботу 12 мая.

Среди них были два фаворита: Израиль и Кипр, победа которых означала бы, что они перехватили эстафету "бывших лузеров" у Португалии: обе страны не выиграли ни разу с первого года участия в конкурсе, т.е. с 1981 г. Представители Израиля и Кипра исполнят песни не на языке своих стран, а на английском, как то позволяют правила "Евровидения" с 1999 года.

Представительница России Юлия Самойлова, не допущенная для участия в конкурсе в Киеве год назад, выступит с композицией I won't break ("Я не сломаюсь") во втором полуфинале, в четверг 10 мая. Согласно прогнозам букмейкеров, Самойлова входит в десятку фаворитов, однако не все согласны с такой популярностью представительницы России у зрителей конкурса.

"Я не сломаюсь", Юлия Самойлова (Россия)

Великобритания и Ирландия не попали в фавориты конкурса. В последний раз британский исполнитель побеждал на "Евровидении" в 1997 году в Дублине. В то же время в Ирландии, которая семь раз завоёвывала лавры на "Евровидении" с 1970 по 1997 год, сегодня интерес к конкурсу невелик.

Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания не участвуют в полуфиналах, поскольку как организаторы конкурса проходят напрямую в финал.

Второй полуфинал состоится в четверг 10 мая, на нём ещё 10 участников отберут из 18 кандидатов.