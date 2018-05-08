В ЕС новые мигранты, прежний раскол

С наступлением лета в Евросоюзе может разразиться новый миграционный кризис. На этой неделе ещё одна группа нелегалов пересекла на утлом судёнышке Средиземное море. Их пересадила на свой корабль испанская организация гуманитарной помощи, а затем итальянские пограничники, после долгого оформления документов и с большими неудобствами для вновь прибывших, доставили на берег 105 человек.

Две страны упрекали друг друга в нерасторопности. А еврокомиссар по миграции остался недоволен несогласованностью их действий:

«Мы все согласны с тем, что нам необходимо ещё более эффективно защищать наши внешние рубежи, - сказал Димитрис Аврамопулос. - Мы хотим расширять и укреплять европейскую пограничную службу и береговую охрану и иметь полностью интегрированную европейскую систему управления границами».

На это выделяются дополнительные средства в только что представленном проекте долгосрочного бюджета Евросоюза. Греция призывает другие страны проявлять солидарность и быстрее забирать у неё мигрантов. Следующий председатель ЕС Австрия, вероятно, будет добиваться ужесточения правил предоставления убежища. А в Венгрии премьер-министр и лидер партии «Фидес» утверждает, что её убедительная победа на выборах позволит закрепить в основном законе страны право на отказ принимать беженцев и расселять их у себя по системе квот:

"Наша коалиция морально обязана внести поправки в Конституцию, - сказал Виктор Орбан. - И мы сделаем это."

Руководство Евросоюза осознаёт, что если он не справится с очередной волной мигрантов, то в разных странах усилится поддержка популистским и экстремистским политическим силам.