В Западном Суссексе прошел Чемпионат по прыжкам на автомобилях. Задача участников - с разгона преодолеть препятствие из восьми составленных в ряд старых машин. Судьи оценивают длину и высоту прыжка, а также овации публики. На этот раз лучшим оказался 38-летний Ник Уордер на старой "Ауди" под номером 12 и по кличке "Воспламеняющая". Благодаря хорошей погоде посмотреть на это зрелище не для слабонервных собрались сотни любителей экстрима. Зачастую соревнования для спортсменов заканчиваются в больничной койке. На этот раз все обошлось. Главный приз чемпионата - меньше полсотни евро. Но участники уверяют, что деньги тут совсем не главное.