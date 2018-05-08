Дебаты о праве бельгиек на аборт

За аборт, совершенный спустя 12 недель после зачатия, в Бельгии можно угодить под суд. Такое случилось с Хлоей Брукфилд, которая прервала свою вторую беременность по финансовым причинам через полгода после рождения своего первого ребенка. Аборт разрешается, но только в особо тяжелых для бельгиек обстоятельствах, поэтому некоторые из них едут за этим в соседнюю более либеральную Голландию.

«Здесь это всё ещё считается табу, чем-то с крайне негативным финалом, - сказала Хлоя. - Но без аборта последствия тоже могут быть негативными. В моем случае мне было бы очень трудно растить двух малышей. Я бы этого не смогла.»

Как ни удивительно, 70 проц опрошенных бельгийцев не знали, что аборт является наказуемым преступлением. В федеральном парламенте обсуждается вопрос о его декриминализации, в интересах, прежде всего, самих женщин.

«Подобный акт не должен рассматриваться как уголовный, это скорее медицинский акт с целью сохранения здоровья женщины, - сказал депутат Оливье Менген. - Нужно исключить его из уголовного кодекса. Это будет способствовать укреплению доверия между пациентками и врачами. Целесообразность такого медикаментозного акта должна оцениваться в соответствии с критериями медицинской этики».

В большинстве стран Евросоюза женщины обладают правом на аборт, но в преимущественно католических Ирландии и Польше он запрещен, кроме как в случае спасения жизни матери. Некоторые религиозные группы добиваются от учреждений ЕС обеспечения права нерождённого ребенка на жизнь.

«Консервативные христианские движения всё решительнее подвергают сомнению право на оборт, к ним прислушиаются всё больше, - сказал Эрве Перментье из Европейской организации гуманистов. - Мы чувствуем что становится всё более возможным выражать радикальные взгляды с моральной точки зрения ».

25 мая в Ирландии состоится референдум о легализации абортов.