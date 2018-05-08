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Армения

Армения: народ ликует и ждет перемен

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Армения: народ ликует и ждет перемен

Армения: народ ликует и ждет перемен
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На улицах Армении - взрыв эмоций. В Ереване на площади Республики тысячи сторонников Никола Пашиняна приветствовали лидера оппозиции, избранного главой правительства. Обращаясь к собравшимся он сказал: "Победа не то, что я стал премьером, победа то, что вы решили, кто им будет".

На избрание главы кабинета, парламенту потребовалось около двух часов. Пашиняну было необходимо получить 53 голоса. За кандидатуру политика проголосовали 59 депутатов, против - 42.

Новый премьер пообещал соотечественникам изменения в составе правительства. В качестве приоритетных направлений деятельности в экономике Пашинян назвал развитие ВПК, сельского хозяйства и туризма.

Пашинян выразил намерение начать переговоры с ЕС об отмене виз, а также заявил о готовности вести переговоры с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Премьер пообещал сохранить военное партнерство и стратегическое сотрудничество с Россией.

Агентства • AFP, RWS, TASS

Видеомонтаж • Ирина Александрова