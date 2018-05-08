Армения: народ ликует и ждет перемен

На улицах Армении - взрыв эмоций. В Ереване на площади Республики тысячи сторонников Никола Пашиняна приветствовали лидера оппозиции, избранного главой правительства. Обращаясь к собравшимся он сказал: "Победа не то, что я стал премьером, победа то, что вы решили, кто им будет".