На улицах Армении - взрыв эмоций. В Ереване на площади Республики тысячи сторонников Никола Пашиняна приветствовали лидера оппозиции, избранного главой правительства. Обращаясь к собравшимся он сказал: "Победа не то, что я стал премьером, победа то, что вы решили, кто им будет".
Армения: народ ликует и ждет перемен
Армения: народ ликует и ждет перемен
На избрание главы кабинета, парламенту потребовалось около двух часов. Пашиняну было необходимо получить 53 голоса. За кандидатуру политика проголосовали 59 депутатов, против - 42.
Новый премьер пообещал соотечественникам изменения в составе правительства. В качестве приоритетных направлений деятельности в экономике Пашинян назвал развитие ВПК, сельского хозяйства и туризма.
Пашинян выразил намерение начать переговоры с ЕС об отмене виз, а также заявил о готовности вести переговоры с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Премьер пообещал сохранить военное партнерство и стратегическое сотрудничество с Россией.